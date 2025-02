Sport.quotidiano.net - Final Eight 2025: Milano-Trento sarà la finale della Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 15 febbraio– Saranno l’EA7 Emporio Armanie la Dolomiti Energia Trentino a sfidarsi domani alle 17.15 nellae che mette in palio la vittoriadi basket(la garatrasmessa in diretta in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, NOVE, ma anche su Eurosport 1 e DAZN). L’Olimpia, dopo aver battuto la Virtus Segafredo Bologna nel quarto die, si è imposta anche nella semie piegando 74-69 la Germani Brescia. In grande evidenza, al termine di un match che è a lungo rimasto in equilibrio e ha vistopiazzare lo scatto decisivo soltanto nella quarta frazione, Shavon Shields con 19 punti, 5 rimbalzi e 3 palloni recuperati e Nikola Mirotic, autore di 14 punti e 6 rimbalzi. Partita a briglie sciolte A Brescia, che anche dopo aver toccato uno svantaggio in doppia cifra ha provato a non alzare bandiera bianca, non è invece bastato l’apporto dei due lunghi Maurice Ndour (20 punti conditi con 7 rimbalzi) e Miro Bilan (17 punti, 8 rimbalzi e 4 assist).