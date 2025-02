Fanpage.it - Filippo Volandri sulla squalifica di Sinner: “Non ha colpe, è vittima di un’ingiustizia”

Leggi su Fanpage.it

Il capitano della Davis ha espresso il suo parere sull'accordo tra il numero uno al mondo e la Wada per chiudere il caso Clostebol: "Si è appellata a quella stessa responsabilità oggettiva che in futuro ha già annunciato che non processerà. Ha voluto dimostrare che esiste e l'ha fatto nel peggiore dei modi".