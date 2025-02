Lanazione.it - "Filiera corta e analisi mirate. Attenzione alle etichette"

FIRENZEcome sinonimo di garanzia e sicurezza. Le morti nelle rsa del gruppo Sereni Orizzonti causate da una possibile intossicazione alimentare accendono i riflettori sul rifornimento di cibo nelle strutture per anziani, specie dopo che la società di gestione con sede a Udine ha puntato il dito sulle aziende esterne. "Servirsi da fornitori locali è più sicuro, perché lalocale è più facile da tracciare". Non ha dubbi Franca Conte, presidente Arat (acronimo per associazione residenze anziani Toscana), una rete che sul territorio coordina 11 case di riposo per circa 630 posti letto: "Laè una garanzia di qualità – spiega Conte –. Se aumentano le distanze la tracciabilità diventa più complicata". Controlli minuziosi e massimanel verificare ledegli alimenti: la presidente Arat fa chiarezza sulle procedure di controllo da seguire nel caso di cibo che arriva da fuori: "Quello che è accaduto è gravissimo – commenta –.