Oasport.it - Figueira Champions Classic, Antonio Morgado vince con un numero di alta scuola, Ganna va in fuga

Leggi su Oasport.it

Avevamo già avuto degli indizi che questo corridore potesse diventare decisamente forte e oggi ne abbiamo avuto un’ulteriore conferma nella, laa portoghese con arrivo e partenza dade Foz. Are è stato il corridore di casa: il lusitano classe 2004 della UAE Team Emirates – XRG si era distinto l’anno scorso per il quinto posto al Fiandre dove aveva messo in mostra le sue qualità.La vittoria diè arrivata grazie a un attacco deciso sul terzo e ultimo passaggio sul GPM di Rua Parque Forestal: proprio qui il portoghese ha staccato la concorrenza ed è riuscito a resistere dal forcing da dietro anche sullo strappo di Enforca Cães, arrivando dopo 20 chilometri in solitaria sul traguardo dida Foz.Seconda posizione per Paul Magnier (Soudal Quick-Step) che precede allo sprint Mathias Vacek (Lidl-Trek), mentre chiudono la top 5 Samuel Watson (INEOS Grenadiers) e l’ex campione del mondo Rui Costa (EF Education – EasyPost), ancora competitivo nonostante l’età.