Veneziatoday.it - Fiamme e fumo scuro. Incendio a un magazzino in via Matteotti. Nessun coinvolto

Leggi su Veneziatoday.it

Preoccupazione nel pomeriggio di oggi domenica 16 febbraio a Spinea. Verso le 15.15 la baracca esterna di un'abitazione di via Gozzano (via) è rimasta avvolta dalleper undivampato forse a causa di un corto circuito nel. All'interno non c'erao.