Festival Sanremo 2025 | il meglio della moda sul palco dell’Ariston nella serata finale

Leggi su .com

Life&People.it Cala il sipario sulla 75esima edizione deldiSebbene il titolo più importante sia andato a Olly, in fatto di look ladiha visto trionfare Giorgia, Elodie e Alessia Marcuzzi.Sulsi fanno notare il completo sartoriale rivisitato di Giorgia, l’abito da gran sera di Elodie e i cambi di lookco-conduttrice Alessia Marcuzzi. Senza contare trasparenze, cristalli e paillettes. Offrendo una degna conclusione a cinque serate trascorse all’insegna del glamour (emusica)di Cecilia CarusoGabry PonteAlessia Marcuzzi Dolce GabbanaAlessandro Cattelan Giorgio ArmaniFrancesca Michielin Miu MiuMarcella Bella in AmenModà Enrico CoveriRose Vllain Fendi Haute CoutureClara in Balmain haute couture – gioielli damianiSerena Brancale custom BalestraBrunori sas in BoglioliFrancesco Gabbani in CornelianiTony Effe Willy ChavarriaNoemi in Swarovski gioielli bulgariOlly in Emporio ArmaniAlessia Marcuzzi in Dolce GabbanaAchille Lauro in Dolce GabbanaComa Cose in ValentinoGiorgia in DiorL'articolo: ilsulproviene da Life&People Magazine.