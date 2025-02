Ilrestodelcarlino.it - Ferrara, in due anni 140 scomparsi: mancano all’appello in 50

, 16 febbraio 2025 – I loro volti resistono a volte solo nelle foto – sempre più sbiadite nello scorrere dei giorni, degli– e nella memoria dei familiari, degli amici. Che non si arrendono, sos rilanciati sul web, urlati tra le lacrime nel contorno di un televisore., spariti per sempre, un saluto sulla porta di casa, l’ultimo fotogramma catturato dall’occhio elettronico di un treno. Lo sguardo sperduto, una sportina, il bavero del cappotto stretto al collo. Dati drammatici. In poco più di due– 2023, 2024 e i primi due mesi del 2025 – sono 45 le persone di cui, nonostante le ricerche, si è persa ormai ogni traccia. Nello stesso periodo – il dato è della prefettura – sono state 140 le denunce per persone sparite dallo schermo degli affetti. Quasi un centinaio – grazie ad un’opera che si può definire di intelligence, che coinvolge numerosi attori – quelli che sono stati ritrovati, che sono tornati alla loro famiglia, di nuovo al lavoro, ad una recuperata vita quotidiana.