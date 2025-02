Laspunta.it - Ferentino, rissa nel centro di accoglienza: cinque arresti

Leggi su Laspunta.it

Notte movimentata a, dove una violentaè scoppiata all’interno di undiper richiedenti asilo.giovani, di origine bengalese ed egiziana, di età compresa tra i 22 e i 26 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri con l’accusa die lesioni aggravate.L’episodio è avvenuto intorno all’1:30, quando una discussione per futili motivi è degenerata in uno scontro fisico. I giovani si sono affrontati con calci, pugni e persino bastoni, fino all’arrivo delle forze dell’ordine. L’intervento congiunto dei Carabinieri della Stazione locale e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anagni ha riportato la situazione sotto controllo, portando all’arresto deicoinvolti.Quattro di loro sono stati medicati presso l’ospedale di Frosinone per contusioni ed escoriazioni, con prognosi tra i 5 e i 21 giorni, mentre uno è stato ricoverato per le ferite più serie.