Ilgiorno.it - Fedez sfiora il podio a Sanremo 2025: “Voglio tornare a fare solo ed esclusivamente musica”

Milano, 16 febbraio– “Ciao ragazzi, devo elaborare un attimo, ma ci tengo a ringraziarvi tutti”. Con queste parolesi è rivolto ai suoi fan su Instagram, subito dopo la conclusione del Festival di, dove hato ilcon la canzone ‘Battito’. Il rapper milanese si è infatti piazzato quarto in classifica, dopo Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’, Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’ e il vincitore Olly con ‘Balorda nostalgia’. Italian singerperforms on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 15 February. The music festival will run from 11 to 15 February. ANSA/ETTORE FERRARI “Sono contento, ero partito che non avevo nemmeno il coraggio di scendere da quelle scale ma sono veramente felice, domani vi scrivo due righe”, ha aggiunto l’artista che, ancora una volta, ha deciso di mettersi a nudo dicendo quello che, in fondo, tutti hanno visto in questi giorni.