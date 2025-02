Thesocialpost.it - Fedez rompe il silenzio sul Coronagate: “La canzone non è per Chiara. Cosa ti fa diventare il Corona Virus”

Durante una puntata parodia di Falsissimo, condotta dallo youtuber Gabriele Vagnato,si è espresso in modo netto nei confronti di Fabrizio. L’intervista, registrata a Sanremo, ha visto lo youtuber travestito dall’ex re dei paparazzi porre domande provocatorie e ironiche al rapper, che non ha esitato a rispondere con il suo solito sarcasmo.Il “Fabrizio” e la frecciata diUno dei momenti più discussi dell’intervista è stato quando Vagnato, nei panni di, ha chiesto aquali siano i sintomi di quella che ha definito una “nuova forma di Covid”, ilFabrizio. La risposta del rapper non si è fatta attendere: “Diventi uno dei tanti coglion, deficienti che danno retta a quelli come te”*. Una dizione che lascia intendere una rottura definitiva tra i due, dopo le recenti dizioni disulla presunta relazione segreta trae Angelica Montini.