Fedez ritrovarsi a Sanremo | Un nuovo inizio una nuova vita per me

, 16 febbraio 2025 – "Non avrei preferito nulla di diverso. Non potevo chiedere di meglio. Per me il più grande regalo che mi ha dato questoè l'opportunità di avere undal punto di vista musicale e di conseguenza anche unaper me". Quello dial Festival di2025 è un quarto posto che ha un sapore speciale. Non lo nasconde il rapper di Rozzano, ospite di Domenica In, dove il pubblico gli ha tributato una standing ovation. La canzone “Battito” è stata l’occasione per, per riportare l’attenzione sulcantante e non più sulpersonaggio e sulle sue vicende personali, che hanno invaso i social e non solo alla vigilia del Festival. Per questo il quarto posto vale oro, probabilmente anche di più del secondo piazzamento del 2021 con “Chiamami per nome” insieme a Francesca Michielin.