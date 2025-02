Biccy.it - Fedez quarto a Sanremo 2025, reazione dietro le quinte e in un audio

Arrivato al Festival dial centro di un polverone gigantesco scatenato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona, erano in pochi, pochissimi a scommettere su un buon esito per. In realtà fin dalla sua prima esibizione il rapper di Rozzano ha convinto sia la sala stampa che il pubblico a casa. Bastava fare un giro sui social martedì scorso per vedere il repentino cambio di sentiment dopo la prima performance di Federico. Corona ha anche azzardato una previsione bislacca: “Vinceràvedrete. Sarà lui a trionfare. Perché sarò io a farglielo vincere ragazzi“. Alla finenon ha vinto ed è arrivatoa Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas, ma si è piazzato più che bene (soprattutto considerando da dov’è partito). Sceso dalla scale dell’Ariston con lo sguardo basso e la mano che tremava,ha lasciato lo stesso palco ieri notte con il sorriso.