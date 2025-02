Isaechia.it - Fedez, la reazione dopo il quarto posto a Sanremo 2025: “Ero partito che non avevo manco il coraggio di scendere da quelle scale e poi…”

Leggi su Isaechia.it

A poche ore dalla fine delle settantacinquesima edizione del Festival diha ringraziato il pubblico per il supporto ricevuto.Ieri sera, al termine della quinta serata della kermesse musicale, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha annunciato il vincitore della competizione. A trionfare è stato Olly con Balorda Nostalgia, seguito da Lucio Corsi e Brunori Sas. Il rapper di Rozzano si è classificatocon la sua Battito, che ha ricevuto l’apprezzamento anche di coloro che, alla vigilia del Festival, non nutrivano grandi aspettative in. Del resto la partecipazione adell’ex marito di Chiara Ferragni è stata accompagnata da diverse polemiche sul suo conto.Poco prima della manifestazione canora Fabrizio Corona, nel suo format Falsissimo, aveva divulgato clamorosi retroscena sul matrimonio dei Ferragnez.