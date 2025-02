Ilrestodelcarlino.it - Federica Pellegrini romantica e ironica: al ristorante stellato di Pesaro per San Faustino

, 16 febbraio 2025 — "A Noi che ci festeggiamo a San". Sempreche passato San Valentino, festa degli innamorati, posta una foto su Instagram con il marito Matteo Giunta, allenatore pesarese, scrivendo che loro festeggiano San, protettore dei single. Uno scatto che ritrae la coppia, sempre più unita, al mare. In trasferta a, per rendere la giornata specialee Giunta hanno fatto tappa in uno dei ristoranti stellati della città: si tratta del "Nostrano" di Stefano Ciotti optando per un buon vino bianco per brindare. Valentino Rossi, compleanno super per i 46: palloncini oro, menù personalizzato e ospiti vip La vita quotidiana documentata sui social Proprio l’ex nuotatrice condivide spesso su Instagram momenti della sua vita quotidiana: lo scorso fine settimana aveva infatti postato una foto con il marito e la figlia Matilde durante un bagno notturno in una struttura nel verde.