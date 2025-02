Imiglioridififa.com - FC 25, Nuovo Obiettivo Live: Ascesa epica: Partenza dal basso

appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatodalProva Amazon Prime gratis per 30 giorni!dalAffronta il viaggio dagli inizi umili fino al successo. Completa questo gruppo di obiettivi per ottenere un oggetto giocatorea scelta (2 di 5) con TOT max 89. Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 6Premi finale: 1x 85+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Termina il 21 febbraio Specialista del mercatoMetti 5 oggetti sul mercato.Premio: 1x 75+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiabSuccesso SCRCompleta 2 gruppi di Sfide Creazione RosaPremio: 1x 81+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.