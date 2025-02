Laspunta.it - Fassa: Umberto Proietti risponde al Segretario della Filctem Cgil, dopo la manifestazione ad Artena

Ladei lavoratori, svoltasi adnon è passata inosservata, e ci mancherebbe, ma neanche le dichiarazioni delGiuseppe Pizzo.Le sue dichiarazioni hanno portato il geometradel Comitato No bruciatoria scrivere una lettera aperta proprio alche pubblichiamo integralmente.“Giuseppe Pizzo Voi dovete proteggere tutti i lavoratori. Roma Sud non è con Te perché è contro l’Inceneritore di Santa Palomba che emetterebbe inquinanti per un raggio di 20 Km e oltre, come i Bruciatorie con essi incrementerebbero il già fragile sistema salutare dell’aria e dell’acqua.” DiceCon le tue parole non rispetti neppure i valori, che riporto testualmente:“è un’organizzazione sindacale democratica e rappresentativa dei diritti dei lavoratori, attiva nella promozionesicurezza e del miglioramento delle condizioni di vita e di benessere dei lavoratori, iscritti e non, difende i diritti dei lavoratori tenendo uniti i bisogni e i diritti con le istanze di una crescita sostenibile ed equa.