Farmaci per l’emporio solidale. La raccolta frutta oltre 3mila euro

Presso lee Santa Rita e Bornazzini di Codigoro e laa Murdaca di San Giovanni di Ostellato, dal 4 febbraio fino a lunedì scorso i volontari deldi Pomposa hanno eseguito lafarmaceutica da donare alle famiglie socialmente fragili. Sono stati complessivamente una dozzina i volontari impegnati che hanno donato parte del proprio tempo ed energia per essere presenti nellee durante le sei giornate indicate alla. La generosità dei cittadini ha prodotto la donazione di quasi 300 tipologie dida banco e pannolini, salviette per bambini, detergenti, termometri ed altri prodotti dellaa, che non necessitano di una ricetta, per un importo che di poco superiore a 3.200complessivi. "Nelladel farmaco ci sono stati donati incontri e relazioni inattese – spiega il presidente dell’associazione Buonincontro Giuliano Tomasi – la gente era contenta di poter donare, tramite i volontari, qualche prodotto che può servire alle persone con fragilità economica e che hanno tralasciato questi acquisti per scambiarli con alimenti; mettendo in secondo ordine la propria salute.