Bergamonews.it - Fantasanremo: la giovane Sarah Toscano rimane in testa (in attesa del verdetto)

Leggi su Bergamonews.it

Olly ha vinto la 75esima edizione del festival di Sanremo, davanti a Lucio Corsi e Brunori Sas, ma a livello di classifica delquesti piazzamenti aggiungono rispettivamente 100 punti, 75 e 60.Domenica sera alle 21 il team delfarà una diretta su Instagram per svelare la classifica finale, e per vedere quindi se ladopo l’exploit della serata cover potrà essere confermata come regina del Fanta oppure verrà scalzata da altri cantanti.In ogni caso, anche la serata finale non ha deluso le aspettative, perché tutti gli artisti si sono impegnati (chi più chi meno) per ottenere il maggior numero di punti bonus.Indei dati soggettivi, possiamo però già dare dei dati oggettivi basati sui premi vinti e sui vari piazzamenti.Il Premio della critica Mia Martini (+30), il Premio sala stampa Lucio Dalla (+30), il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo (+30), il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale (+30) e altri premi consegnati sopra il palco come il Premio Tim (+20).