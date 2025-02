Ilfattoquotidiano.it - Fantasanremo, la classifica provvisoria dopo la Finale: 1000 punti per Olly, Sarah Toscano trionfa a sorpresa. Tutti i bonus e i malus

Il Festival di Sanremo 2025 è finito, ma la sfida delè ancora aperta. Laufficiale, con il vincitore del gioco parallelo che ha appassionato milioni di italiani, sarà svelata solo stasera, 16 febbraio, alle 21:00, in una diretta Instagram degli organizzatori. Ma, in attesa del verdetto definitivo, è possibile ricostruire i punteggi accumulati dai cantanti durante la serata, trae strategie più o meno riuscite.E, a, a dominare la, che con 300si candida a una vittoria inaspettata. La cantante ha fatto incetta di: descrizione di un capo d’abbigliamento del compagno di duetto (senza barriere, +20), discesa in platea (+15), canto sulle scale (+5), doppio inchino (+10), abbraccio a Carlo Conti (+10) e partecipazione alfestival.