Faloppio scontro tra due auto | feriti 3 adulti e due bimbe

, 16 febbraio 2025 – Tree due bambine sono finiti in ospedale la scorsa notte, ferite nellotra dueavvenuto 45 minuti dopo la mezzanotte a, sulla provinciale Lomazzo Bizzarone, all’altezza di via per Gaggino. Isono due donne di 31 e 32 anni, un uomo di 40 e duedi 2 e 4 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco dalle sedi di Como e Appiano Gentile, il personale sanitario del 118 conmedica e i carabinieri per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica. L’urto tra i due veicoli sarebbe avvenuto mentre una delle duesi stava immettendo nella rotonda. Tutti isono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi, anche quelle delle due