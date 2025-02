Ilrestodelcarlino.it - Faenza in casa della capolista Legnano. Ma il macigno infortuni sta diventando pesante

Se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo, recita un noto detto, e purtroppo la frase fotografa il momento dei Blacks. I faentini, di scena alle 18 inSAE Scientifica, sono alle prese con glidal 19 gennaio e oggi rischiano addirittura di essere ancora più in emergenza delle scorse giornate. Oltre ai degenti di lungo corso Cavallero e Poletti, alla lista potrebbero aggiungersene altri che in settimana non si sono allenati con regolarità a causa di problemi fisici dovuti all’elevato minutaggio figlio proprio delle assenze. Una vera sfortuna visto che proprio dainizierà un ciclo di cinque gare in due settimane che sarà importante per i Raggisolaris per difendere l’attuale quarto posto e non mancheranno gli scontri diretti, a cominciare da quellolingo di mercoledì con Omegna.