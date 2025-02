Ilnapolista.it - Fabregas sulla sfida col Napoli: «Bisogna crescere e non guardare il nome contro cui giochiamo»

Il Como vince 2-0 a Firenze al termine di una partita condotta con autorevolezza. Due gol di due enfant terribles: lo spagnolo Diao, 19 anni, senegalese di nascita e spagnolo di cittadinanza. Il Como lo ha acquistato a gennaio dal Betis. Sette presenze in Serie A e quattro gol. Ha segnato al Milan, all’Udinese, alla Juventus e oggi alla Fiorentina. Ha siglato la rete dell’1-0, inpiede in purezza nato da un calcio d’angolo per la Fiorentina. Diao è stato lanciato in profondità modello Salah (che a Firenze ben ricordano), è scattatosinistra, si è bevuto Mandragora come se uno andasse in motorino e l’altro a piedi, si è presentato davanti a De Gea e lo ha giocato con una finta di corpo: il portiere spagnolo è andato alla propria sinistra e Diao ha adagiato lemme lemme dall’altra parte.