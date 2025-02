Terzotemponapoli.com - Fabregas: “I ragazzi si butterebbero contro un muro alto dieci metri per me”

nel dopo gara ringrazia sentitamente i suoi uomini. Il Como batte 0-2 la Fiorentina nel lunch match della 25esima giornata di campionato, torna al successo dopo tre ko consecutivi. I lariani si allontanano dalle zone più complicate della classifica e il tecnico catalano può lanciare la sfida al Napoli.: “Le ultime partite abbiamo giocatodelle top 10“L’attuale allenatore nella classica intervista post – partita ha parlato del match che attenderà i lombardi domenica sottolineando come la propria squadra non dovrà avere paura ma puntare sulla propria crescita: “Bisogna crescere e non guardare il nome della squadracui giochiamo. Le ultime partite abbiamo giocatodelle top 10. Dobbiamo continuare a fare punti e fare bene e quando si gioca così il calcio ti dà soddisfazione.