Ex Ilva Urso | le tre offerte ancora tutte in campo

“In teoria sono ine tre, nelle prossime ore i commissari con i loro staff legali esamineranno nel merito le proposte e poi mi confronterò con loro per capire se tra queste sia emersa con chiarezza una proposta che risponda appieno agli obiettivi delle procedure e quindi alla piena decarbonizzazione degli impianti siderurgici di Taranto”.Lo ha detto Adolfo, ministro di imprese e del Made in Italy rispetto alledei concorrenti in gara per rilevare la totalità del complesso aziendale dell`exda Sanremo a margine della presentazione del francobollo commemorativo del Festival.“Gli obiettivi sono la transizione green, la tenuta dei livelli occupazionali e quello che serve per fare di Taranto nuovamente il più grande impianto siderurgico più avanzato della nostra Unione Europea”, ha concluso il ministro.