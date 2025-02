Eurospin così ci rimette ma fa felici tutte le casalinghe | addio straccio e scopettone | Con 6999 euro compri l’elettrodomestico bomba

Ilfogliettone.it - Eurospin così ci rimette ma fa felici tutte le casalinghe: addio straccio e scopettone | Con 69,99 euro compri l’elettrodomestico bomba

Leggi su Ilfogliettone.it

Super offerta diche mette in vendita ad ottimo prezzo un prezioso elettrodomestico. C’è già la fila per acquistarlo.nasce negli anni ’90 dall’intuizione di un gruppo di imprenditori italiani che, in un contesto economico in cerca di risparmio, hanno voluto offrire ai consumatori un’alternativa alla grande distribuzione tradizionale. Partendo da un format di discount,si è rapidamente affermata sul mercato italiano.Negli anni,ha esteso la sua rete di punti vendita su tutto il territorio nazionale, raggiungendo anche le piccole realtà locali. Questa capillare diffusione ha permesso all’azienda di diventare una presenza costante nella vita quotidiana di milioni di italiani.Oltre all’alimentare,ha ampliato la sua offerta includendo anche una vasta gamma di prodotti non alimentari, tra cui l’elettronica.