Eurofollie a sinistra | torna la patrimoniale E su Supermario tutti zitti

Vabbè che c'è Sanremo. Passi che l'opposizione finge di non sapere che il rapporto del governo Meloni con la Libia è identico (per opportune ragioni di interesse nazionale) a quello dei governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi (2011-2022). Tutto però ha un limite. Quindi è francamente, inaccettabile l'assordante silenzio di fronte alle scudisciate che Mario Draghi, sì proprio Mario Draghi, dispensa sulle colonne del Financial Times all'Europa. Ecco cosa dice l'ex Presidente della Bce: «L'Unione europea deve concentrarsi sui problemi che si è creata da sola, operando una svolta radicale, piuttosto che su quelli dovuti ai rapporti con l'amministrazione Usa a guida Trump». E ancora: «Il FMI stima che le barriere interne dell'Europa equivalgano a una tariffa del 45 percento per la produzione e del 110 percento per i servizi.