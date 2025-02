Calciomercato.it - Espulsione nel finale e insulti agli arbitri: “Una banda di scarsi”

Doppio giallo in appena sei minuti e uscita dal campo furiosa. Le telecamere di Dazn hanno catturato il commento del calciatorein diretta, che hanno inevitabilmente sentito anche coloro i quali stavano seguendo la partita in televisione. L’episodio è accaduto negli istanti conclusivi del primo tempo.nelin diretta: “Unadi” (LaPresse) – Calciomercato.itHa fatto discutere l’di Alex Ferrari in Sud Tirol-Sampdoria. L’arbitro del match valevole per la 26esima giornata di Serie A, Marco Monaldi della sezione di Macerata, ha mandato sotto la doccia il difensore doriano dopo la trattenuta ai danni di Raphael Odogwu.Sud Tirol-Sampdoria, due gialli in 6 minuti per FerrariPer il difensore doriano secondo giallo nel giro di 6 minuti, con il primo arrivato poco dopo il quarantesimo.