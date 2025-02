Ferraratoday.it - Esce per raccogliere del radicchio e si perde nelle campagne: ritrovata e rassicurata

Una disavventura terminata fortunatamente bene per una signora anziana. I carabinieri della Stazione di Cento, nel corso di servizio di controllo del territorio, sono stati allertati per l'allontanamento dalla sua abitazione in campagna di una donna di 90 anni.