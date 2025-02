Ilrestodelcarlino.it - Esame Imolese per il Lenz: all’andata fu ko

La 24ª giornata del campionato di Serie D vede il Lentigione oggi alle 14,30 sul campo dell’, squadra che nel girone d’andata fu la prima a sconfiggere la truppa di Stefano Cassani. Non è una gara semplice, perché se il Lentigione è quarto in classifica con 42 punti alla pari della Pistoiese, l’è sesta pari al Prato con 32. La classifica si è infatti decisamente frazionata e la promozione, nonostante manchino ancora molte gare alla fine del campionato, sembra essere una questione unicamente tra le due romagnole Forlì e Ravenna, con la toscana Tau Altopascio terza incomoda. L’, allenata da Gianni Domenico D’Amore, ha in Simone Raffini (7 gol) il suo bomber, ma è squadra che subisce molte reti e nelle ultime cinque gare ha colto solo due punti. A Imola provano a risorgere con due giovani, ingaggiati in settimana, entrambi non ancora 18enni: il centrocampista dello Zambia Zulu Mwape e la seconda punta argentina (dalla cantera del River Plate) Isaia Penida.