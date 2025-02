Liberoquotidiano.it - "Ero una star della tv, poi all'improvviso tutto è finito. Cosa faccio ora": Francesca Senette si confessa

si racconta al CorriereSera. L'ex conduttrice del Tg4 oggi insegnante di yoga spiega come è cambiata la sua vita: "Tornare in televisione non è come andare a fare un viaggio o shopping, ci vanno le frequentazioni giuste. E io sono scostante, non sono capace a fare la paracula. La2.0 che sono oggi ha capito che quello che mi è capitato, è stato una fortuna. È mio marito quello che non ci può credere. Mi dice: “È pieno di gente che non sa fare niente, e invece tu.”. E ancora: "Curo la mia nicchia, le mie allieve. Il mondo è pieno di giornaliste, di conduttrici più giovani, più brave di me. Più introdotte, sicuramente. Rifarei tv se potessi parlare delle cose che amo: di benessere e di yoga". Poi parla del Cavaliere: "Nei corridoi, se mi incrociava diceva sempre: “La vedete la Franceschina? L'ho scelta io”.