Ero in crisi e volevo ritirarmi ma poi Carlo Conti mi ha scritto quel messaggio… | le rivelazioni di Kekko dei Modà

Non è stato un Sanremo facile perdei, che ha iniziato – letteralmente – con il piede sbagliato il Festival, candendo dalle scale in backstage lunedì, durante le prove generali. Ma lui ha stretto i denti per tutta la settimana e, nonostante la contusione alle costole, si è sempre esibito dando il massimo. L0 ha fatto perché è un grande professionista della musica ma anche perché questo è Sanremo è stato un ritorno un po’ inaspettato per lui e per la band. Il cantante, la scorsa estate, aveva annunciato l’intenzione di ritirarsi dalle scene, ma una serie di eventi lo hanno convinto a cambiare idea e a rimettersi in gioco, portando sul palco dell’Ariston il brano “Non ti dimentico”. “Sono successe tante cose tutte insieme”, raccontaa Today. “Il mio manager mi ha chiamato e mi ha detto che Warner era interessata alla produzione di un disco, in più Vivo Concerti voleva farmi una proposta.