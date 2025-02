Equitazione salto ostacoli | l’Italia è quinta nella League of Nations di Abu Dhabi trionfa l’Irlanda

Leggi su Sportface.it

La stagione delè cominciata dagli Emirati Arabi Uniti. Il primo appuntamento della LonginesCup (LLN) della stagione, di scena al CSIO5* di Abu, ha visto il quartetto azzurro impegnato in una prova di grande carattere, chiudendo al quinto posto con un totale di 14 penalità. Il team italiano, composto dal primo graduato dell’Aeronautica Militare Giulia Martinengo Marquet con Delta del’Isle (0/6), Emanuele Camilli con Odense Odeveld (8/0), Piergiorgio Bucci con Hantano (0/0) e il carabiniere Giacomo Casadei con Marbella du Chabli (8), si è piazzato davanti a nazionali come Gran Bretagna, Svizzera e Belgio.Il successo è andato al(0/0), mentre salgono sul podio in quest’ordine anche i padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti (0/8) e la Francia (0/12; 202.