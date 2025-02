Oasport.it - Equitazione: Nanna Skodborg Merrald vince il Freestyle di dressage a Neumünster

La nona delle undici tappe del calendario della FEI2024-2025, relativa alla Western European League e disputata a, è ufficialmente andata in archivio.Dopo il Grand Prix di ieri, oggi è stata la volta delche ha visto la daneseimporsi con lo score di 81.465% in sella al suo cavallo Blue Hors Zepter. A completare il podio in seconda e in terza posizione invece, la norvegese Isabel Freese, che si è “scambiata” la posizione di fatto con la rivale chiudendo a 81.265% (Total Hope OLD), e il francese Corentin Pottier, terzo in sella a Gotilas du Feuillard con un punteggio di 80.290%, suo personal best in carriera.Non erano iscritti italiani in questo concorso che ha visto ben 15 binomi al via, in un contesto che sta avviando cavalieri e amazzoni verso la fine della competizione.