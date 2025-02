Ilgiorno.it - “Enigma shock“ al via lo studio contro gli infarti

Sono oltre 5mila le persone che in Italia ogni anno sono colpite dacardiogeno, vittime cioè di infarto, aritmia o altre patologie cardiache che rallentano o bloccano il cuore. È quanto emerge dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri-Anmco: una situazione trattata in maniera difforme sul territorio italiano, senza ancora uno standard di procedure e terapie adottato da tutti gli ospedali. Per rispondere a questa esigenza, la Fondazione don Gnocchi coordina il progetto ““, che ha l’obiettivo di confrontare e integrare i percorsi di cura che hanno registrato il recupero più significativo. Coinvolti nellooltre 2mila persone: i primi risultati saranno disponibili a fine 2026. Il progetto è in collaborazione con l’Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, l’azienda ospedaliera nazionale SS.