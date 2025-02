Empoli travolto dall’Udinese | azzurri ko sotto i colpi di Ekkelenkamp e Thauvin

Leggi su Corrieretoscano.it

Udinese –3-0UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue (84? Modesto), Bijol, Solet, Kamara; Atta (63? Payero), Lovric (81? Pafundi), Karlstrom,(74? Sanchez);, Lucca (81? Bravo). A disposizione: Piana, Padelli, Zarraga, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Zemura. Allenatore: Runjaic(3-5-2): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Cacace (84? Konate); Gyasi (75? Sambia), Henderson (84? Kovalenko), Grassi, Maleh (75? Zurkowski), Pezzella; Kouame, Colombo (62? Esposito). A disposizione: Seghetti, Vasquez, Tosto, Bembnista. Allenatore: D’AversaARBITRO: Doveri di Roma 1RETI: 19? e 65?, 90?UDINE – Brutta sconfitta, non solo nel punteggio, per l’sul terreno di gioco dell’Udinese. La formazione di D’Aversa (a questo punto in bilico) colleziona l’ennesima sconfitta e ora la classifica è davvero deficitaria.