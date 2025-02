Sport.quotidiano.net - Empoli, la crisi si aggrava: l'Udinese s'impone 3-0

Udine, 16 febbraio 2025 – Siladell’, sconfitto 2-0 al Bluenergy Stadium dall’, nel sesto turno del girone di ritorno del massimo campionato. Per la squadra allenata da D’Aversa terza sconfitta consecutiva, settima nelle ultime nove giornate di serie A. L’ultimo successo degli azzurri è datato 8 dicembre 2024: a Verona 4-1 all’Hellas. In attesa delle gare di Parma e Venezia, il quart’ultimo posto in classifica regge: un punto di vantaggio sugli emiliani.sempre più incerottato, con gli uomini contati. D’Aversa sceglie l’ex bianconero Silvestri a difesa della porta azzurra. Negli undici di partenza anche Kouame, con Maleh al suo fianco: va in panchina Esposito. Pezzella arretra per fare le veci di Viti, infortunato. Al 6’ accelera la squadra friulana e Lucca, a centro area, azzarda l’acrobazia: pallone alto.