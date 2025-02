Metropolitanmagazine.it - Emergenza abitativa in Italia: quando la casa diventa un sogno

Il diritto allaemerge a chiare lettere nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948. Nell’art. 25 si legge che l’abitazione è una delle premesse necessarie a garantire la dignità e un tenore di vita salutare per l’individuo. Eppure, in, pare non essere un diritto costituzionalmente riconosciuto. L’articolo 47 della Costituzione infatti recita semplicemente: “La Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”. Ma basta un incoraggiamento alla proprietà, di fronte all’che l’sta vivendo negli ultimi anni? L’si verificain un paese un numero significativo di persone non ha accesso a un’abitazione con standard minimi di dignità, sicura e sostenibile economicamente. In, secondo i dati ISTAT, circa il 20% delle famiglie vive in affitto.