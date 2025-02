Fanpage.it - Elogio a chi non vince Sanremo ma si tiene stretto ciò che ha fatto e che farà

Non vincono il Festival di2025 e non salgono sul podio artisti come Achille Lauro, Giorgia, Joan Thiele, Francesco Gabbani e Willie Peyote. Sarebbe allora il caso di dedicare una chi apparentemente perde pur tenendosiquantoe quanto ancora potrà fare. I voti e le classifiche fanno parte del concetto di gara ma non definiscono il valore in senso assoluto.