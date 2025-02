Biccy.it - Elodie, scontro con Davide Maggio a Domenica In: “Cosa è successo in camerino?”

Leggi su Biccy.it

ieri sera dopo l’esibizione di Dimenticarsi Alle 7 ha lasciato il Teatro Ariston abbattuta e arrabbiata. “Le è stato pestato il vestito e si è strappato, così è corsa nelscazzata e in panico, siamo rimasti tutti scioccati“, il primo rumor trapelato online.arrabbiata dopo l’esibizione? Video backstage: “Vestito strappato” https://t.co/gpsImAceJf #In— BICCY.IT (@BITCHYFit) February 16, 2025conIn: “Scrivi solo falsità”Questa voce è arrivata anche alle orecchie die oggi, ospite aIn da Mara Venier, ha smentito. “ieri sera? Io sono molto emotiva e ieri sera ho avuto un crollo, sono uscita sconsolata e in lacrime urlando ‘oddioho fatto?'”. Una risposta un po’ generica che non ha convintoche ha colto la palla al balzo proprio per chiederle: “Ma quindi ieri seranei camerini? Ti hanno strappato l’abito?“.