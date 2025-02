Movieplayer.it - Elodie mostra il vibratore che le fa compagnia a Sanremo 2025 in un video: "Questo non è un telefono..."

Leggi su Movieplayer.it

Ospite del format di Vogue, In the bag,ha svelato di aver portato aanche un, perchè il Festival può essere molto stressante. "In the bag" è uno dei format più noti di Vogue. In occasione diè diventato "In thebag" e ha chiesto a molte delle protagoniste del Festival cosa si nasconde nelle borse che hanno portato in Liguria.ha svelato di non aver rinunciato a un, perchè la settimana santa della TV può essere molto stressante. "non è un": il sex toy disu Vogue Cosa c'è nella borsa viola firamta Versace di? Ci sono le chiavi di casa, perchè "sapere di avere un posto in cui tornare è fondamentale", ci .