Elodie furiosa dietro le quinte di Sanremo 2025 | il motivo e il retroscena

Nessun artista confesserà mai che la classifica è la vera giungla del Festival di, ma i numeri non mentono. Per, il verdetto finale è stato un colpo basso: dodicesima posizione e un’umidità emotiva che si tagliava col coltello. Una performance lontana dal solito smalto, qualche incertezza vocale e quell’uscita di scena con il bouquet in mano che sapeva tanto di disfatta annunciata. A mettere la pulce nell’orecchio è Deianira Marzano, esperta di gossip.Il caos sul palco: cosa non ha funzionatoIl suo show doveva essere un trionfo di coreografie e sincronia, ma qualcosa è andato storto. Dovevano esserci sei ballerine a darle manforte sul palco, invecesi è ritrovata a fronteggiare il pubblico completamente sola. Uno scivolone organizzativo? Un disguido dell’ultimo minuto? Mistero.