Elodie ed Achille Lauro a Sanremo 2025 | apparire come non si è essere come non si appare

Leggi su Ildenaro.it

di Leone MelilloOlly ha vinto, edizione, ma questo non basta. Alcuni episodi che hanno coinvolto, ma anche, spesso trascurati, ma soprattutto letti in maniera fuorviante, sembrano illuminare una dimensione dell’, che la kermesse sanremese ha evidenziato.In occasione di una recente conferenza stampa aha dichiarato di accettare “tutti i lati della sua personalità”, di “spontanea”, di non volere “ingabbiata in un ruolo che qualcuno si aspetta da lei”.La dichiarazione dipende da una domanda, legata ancora una volta alla possibilità di votare Giorgia Meloni. Ma questa circostanza non sembra assumere alcun rilievo.È invece l’occasione per chiarire di“unumano” e, quindi, di “accettare tutti i lati della sua personalità”, che “abbraccia”, senza “giudicare più”, mentre “cerca dila sua versione migliore”, di “volersi bene”, di “rispettarsi e disempre fedele a se stessa”.