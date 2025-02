Iltempo.it - Elodie è "scappata in camerino": quelle voci di forte malumore...

Il motore di Sanremo è quasi spento. Ultima conferenza stampa e puntata di Domenica In in diretta dall'Ariston a parte. Eppure del Festival di Carlo Conti si parlerà ancora per lungo tempo. Se a trionfare, ieri sera, è stato Olly con la sua "Balorda nostalgia", a far parlare di sè è stata invece. Il motivo? Pare che dietro le quinte qualche imprevisto l'abbia mandata su tutte le furie. Secondo quanto anticipato dalla blogger ed esperta di gossip Deianira Marzano, la cantante sarebbe apparsa molto nervosa dopo l'esibizione della finalissima. "Un'artista avrebbe pestato involontariamente il vestito acon il tacco, provocandole uno strappo all'abito", ha rivelato. Da qui, poi, una serie di eventi poco piacevoli, che avrebbero nell'arco di poco tempo guastato il suo umore.