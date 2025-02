Vanityfair.it - Elodie e la polemica con i giornalisti: «Non hanno sostenuto Giorgia». Ma sbaglia, la sconfitta della cantante non è colpa delle giurie

Leggi su Vanityfair.it

Un sesto posto irrispettoso pere per la sua carriera artistica: cosìa Domenica In difende la collega, ma non ha ragione (almeno non su tutto)