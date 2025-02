Quotidiano.net - Elodie e la lite a Domenica In sull’abito strappato. E con Mara Venier tensione sul playback

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 febbraio 2025 –a nervi tesi oggi aIn. Durante il consueto appuntamento con lo speciale Sanremo condotto dain diretta dall'Ariston, la cantante romana è stata protagonista di un acceso diverbio con il giornalista Davide Maggio che le ha chiesto chi le avesseieri sera il vestito poco prima di salire sul palco dell’Ariston per l’esibizione finale. “Nessuno amore, scrivete ca.ate” è stata la risposta della cantante che, visibilmente inalberata, ha aggiunto. “Ma ti pare che i o mi posso arrabbiare perché mi strappano un vestito? Ma che mi sono rinco.ta?” Italian singeron stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 15 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025.