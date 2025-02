Biccy.it - Elodie difende Giorgia: “Noi donne fatichiamo di più, fa arrabbiare”

Leggi su Biccy.it

La cinquina finale del Festival di Sanremo ha visto entrare solo uomini e questo ha fatto moltoche a Domenica In si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. “Sembra sempre che ledebbano fare le capriole! Devono cantare bene, essere una grande interprete, fare le capriole, fare la poledance e e non va mai bene. Non voglio fare la vittima, non è vittimismo, sono dati oggettivi, è statistica. Noisiamo sempre in minoranza e faun po’ perché non mi sembra che siamo inferiori artisticamente“. Parlando così di. “Ci sono rimasta veramente male per, penso che sia stato davvero irrispettoso per la sua carriera, per il suo talento, per il brano che aveva e mi fa veramente incazzare che non fosse lì, è ingiusto. Ci deve essere rispetto per le carriere soprattutto quando sono così importanti.