Elio a Castello Musica e ironia Arte irresistibile

Un viaggio esilarante nel mondo dellaattraverso gli occhi di un maestro dell’. Le note diventano risate, i pentagrammi si trasformano in battute. Con "Quando un musicista ride", il geniale frontman die le Storie Tese, porta sul palcoscenico uno spettacolo unico dove comicità e virtuosismole si fondono in un’esperienza indimenticabile. La produzione International Music and Arts / Agidi arriverà mdì prossimo alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, per la regia e drammaturgia di Giorgio Gallione, con arrangiamentili di Paolo Silvestri, mentre ladal vivo è affidata ad Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Matteo Zecchi al sassofono e Giulio Tullio al trombone. La scenografia è a cura di Lorenza Gioberti e i costumi sono quelli realizzati da Elisabetta Menziani.