Elfyn Evans non sbaglia, vince il Rally di Svezia e scappa in classifica generale

Un impeccabilesi è aggiudicato ildi, secondo appuntamento del Mondiale WRC 2025. La neve ed i ghiacci scandinavi ci hanno regalato una gara veramente emozionante e vibrante, che si è decisa per questione di centesimi solamente all’ultimo metro. La stagione si sta aprendo sotto ottimi presupposti a livello di spettacolo.(Toyota GR Yaris) chiude ildicon appena 3.8 secondi sul nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) mentre chiude in terza posizione a 11.9 il belga Thierry Neuville (Hyundai i20). Quarta posizione per l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 16.8, mentre è quinto il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 32.8. Sesto il lettone Martins Sesks (Ford Puma) a 2:09.Dopo due prove ladel Mondiale2025 vede al comando propriocon 61 punti contro i 33 di Sebastien Ogier.