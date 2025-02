Lanazione.it - Elba, la devastazione nelle frazioni: strade sventrate, valanghe di fango, case sommerse

(Livorno), 16 febbraio 2025 – Con il trascorrere delle ore all’si prende coscienza della reale mole dei danni dell’alluvione lungo tutta la costa settentrionale, anchelocalità più defilate. Nella popolazione di tutta l’isola si amplificano le domande sulle modalità di ricostruzione e cresce l’ansia in vista della prossima stagione turistica, ormai alle porte. Qui c’è da ricostruire in fretta e i danni sono molti e gravi. Come si potrà affrontare rapidamente la situazione? Dove stanno le responsabilità?, si chiedono in molti. Intanto Legambiente fa luce sul disastro annunciato di Nisporto, nel comune di Rio, in particolare nella zona del Conventino dove una strada è stata sventrata dall’acqua.allagate, un muro a sassi alto 2 metri crollato e il terrapieno trasformato in una valanga che ha cancellato terreno e sentieri.