Edoardo Bove sul palco di Sanremo 2025 | Senza calcio sono come un cantante senza voce – Il video

L’arresto cardiaco in campo durante Fiorentina-Inter dello scorso primo dicembre, il trasferimento urgente in ospedale e l’impianto di un defibrillatore interno. In un istante, da giocatore in ottica nazionale, la carriera disi è interrotta. «È successo tutto al posto giusto al momento giusto, in 13 minuti ero in ospedale. Mi è accaduto tutto in modo così perfetto», ha detto visibilmente emozionato il calciatore della Fiorentina a Carlo Conti, grande tifoso della Viola, suldel Festival di. E non a caso la maglietta autografata del giocatore è stata puntualmente recapitata nelle mani del conduttore. «Questa esperienza mi ha fatto capire quanto sia sottile la linea tra la vita e la morte e quanto noi dipendiamo dalle persone vicine, anche se estranee», ha raccontato